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Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:40
Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında evinde Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı.

Isınma koşularıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor​'a karşı forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş​, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Berkay17 Eylül 2024 18:47

Beşiktaş'ın bu haftaki maçı heyecanlı, umarım güzel bir sonuçla biter

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