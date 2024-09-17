Beşiktaş, Eyüpspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi!

17 Eylül 2024 18:38 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:40

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında evinde Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst​ yönetiminde gerçekleştirilen antrenman​, top kapma ve pas çalışmasıyla başladı.

Isınma koşularıyla süren idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor​'a karşı forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş​, hazırlıklarına yarın devam edecek.