Galatasaray tartışmalı sponsorluğu askıya aldı!

17 Eylül 2024 18:56 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:58

Sarı-kırmızılı takım son günlerde tartışma konusu olan sponsorluk anlaşması hakkında karar aldı. Galatasaray, sponsorluk sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray​, Serwin Global Solutions ile yaptığı sponsorluk​ sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını bildirdi.

Galatasaray'dan KAP​'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.