Galatasaray tartışmalı sponsorluğu askıya aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
17 Eylül 2024 18:56 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:58
Sarı-kırmızılı takım son günlerde tartışma konusu olan sponsorluk anlaşması hakkında karar aldı. Galatasaray, sponsorluk sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yaptığı sponsorluk sözleşmesinin iddialar netleşene kadar askıya alındığını bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.
Kaynak: tgrthaber.com