Al Nassr teknik direktörü Luis Castro takıma veda etti!

17 Eylül 2024 18:28 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 18:33

Suudi Arabistan Ligi takımı Al Nassr'da Portekizli teknik direktör Luiz Castro ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında, teknik direktör Luis Castro ile yollar ayrıldı.

Suudi kulübünden Portekizli teknik adamın ayrılığı hakkında yapılan açıklamada "Luis ve ekibine son 14 ay boyunca gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve gelecekte kendilerine bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

54 MAÇTA 36 GALİBİYET

Kadrosunda dünya yıldızı Cristiano Ronaldo​, Sadio Mane​, Anderson Talisca​ ve Aymeric Laporte gibi üst düzey futbolcu grubu bulunduran Al Nassr, Luis Castro yönetiminde çıktığı 54 maçta 36 galibiyet alırken, 9'ar müsabakadan da beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.