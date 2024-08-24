Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçı 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanacak

24 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 19:17

Bu akşam oynanaması beklenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının ertelenme kararıyla beraber bugün oynanacak olan mücadele iptal oldu.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise GS maçı iptal mi oldu, neden ertelendi merak ediyordu.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre sarı kırmızılı ekip lie Gaziantep FK mücadelesi başka bir tarihe ertelendi. Nedeni ise Avrupa kupalarında mücadele etmesi oldu.

Müsabakanın 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanması beklenirken Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK mücadeleleri 17,18, 19 Eylül tarihlerinden birinde oynanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa maçlarında mücadele eden 3 takımın 3. hafta karşılaşmalarını başka bir tarihe erteledi.

Açıklama ise şöyle oldu:

"Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.

Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir."

BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI VAR MI?

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK - GS maçı oynanması planlanıyorken Avrupa maçları nedeniyle başka bir tarihe ertelendi. Bu nedenle bu hafta sarı kırmızılı ekibin karşılaşması yok.