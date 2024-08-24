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24 Ağustos maç takviminde 2 karşılaşma yer alırken GS maçı ertelendi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:57
24 Ağustos maç takviminde 2 karşılaşma yer alırken GS maçı ertelendi

Bugün maç var mı merak edilirken futbolseverler bugünün Süper Lig takvimini araştırmaya başladı. Galatasaray - Gaziantep FK maçı ertelenirken neden ertelendi araştırılırken bugünün programı belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de heyecan devam ederken 24 Ağustos günü oynanacak olan mücadeleler bekleniyor.

GS ile Gaziantep FK mücadelesi de ertelendi.

BUGÜN MAÇ VAR MI 24 AĞUSTOS?

Günün maç takvimine göre oynanacak müsabakalar şöyle:

Süper Lig

Sivasspor – Eyüpspor | 19.15 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Bodrumspor – Konyaspor | 21.45 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

24 Ağustos maç takviminde 2 karşılaşma alırken GS maçı ertelendi - 1. Resim

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yapılan duyuruya göre GS - Gaziantep FK karşılaşması başka bir tarihe ertelendi.

Ertelenme sebebi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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