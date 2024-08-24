24 Ağustos maç takviminde 2 karşılaşma yer alırken GS maçı ertelendi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ağustos 2024 16:56 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 16:57
Bugün maç var mı merak edilirken futbolseverler bugünün Süper Lig takvimini araştırmaya başladı. Galatasaray - Gaziantep FK maçı ertelenirken neden ertelendi araştırılırken bugünün programı belli oldu.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de heyecan devam ederken 24 Ağustos günü oynanacak olan mücadeleler bekleniyor.
GS ile Gaziantep FK mücadelesi de ertelendi.
BUGÜN MAÇ VAR MI 24 AĞUSTOS?
Günün maç takvimine göre oynanacak müsabakalar şöyle:
Süper Lig
Sivasspor – Eyüpspor | 19.15 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Bodrumspor – Konyaspor | 21.45 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI ERTELENDİ Mİ, NEDEN?
Geçtiğimiz günlerde TFF tarafından yapılan duyuruya göre GS - Gaziantep FK karşılaşması başka bir tarihe ertelendi.
Ertelenme sebebi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşmalar oldu.
Kaynak: TGRT Haber