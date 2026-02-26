Menü Kapat
Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

27 Şubat okullar tatil mi son dakika kar tatili haberleri Valilik açıklaması ile takip ediliyor. Erzincan ve Erzurum’da kar yağışı nedeniyle okullar kar tatili olması beklentisi vardı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle Erzincan ve Erzurum’da eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, il genelinde kar yağışının devam etmesi, buzlanma ve don tehlikesi ile ulaşımda yaşanabilecek riskler dikkate alınarak eğitime ara verildiği duyuruldu. Erzurum’da ise il genelini kapsayan bir tatil kararı bulunmazken, bazı ilçelerde kaymakamlıkların değerlendirmeleri doğrultusunda eğitime ara verilebileceği ifade ediliyor. Peki, 27 Şubat okullar tatil mi? İşte Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil durumu…

Erzincan ve Erzurum'da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 20:51

Erzincan ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitim-öğretim faaliyetlerini gündeme taşıdı. Valilik ve yerel yönetimlerden yapılan açıklamalar doğrultusunda 27 Şubat 2026 Cuma günü için resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte hava durumları ve okullar ile ilgili kar tatili açıklamaları…

ERZURUM HAVA DURUMU

27 Şubat 2026 Cuma günü Erzurum’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklarla kar yağışı devam edecektir. Gündüz en yüksek sıcaklık -2°C ile 0°C civarında seyredecek, gece ve sabah saatlerinde ise termometrelerin -7°C ile -9°C seviyelerine kadar düşmesi beklenmektedir. Rüzgar ve nemin etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük değerlere inecek, buzlanma ve don riski yüksek seviyede olacaktır.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

Kent genelinde kar örtüsünün artması beklenirken, yer yer tipi şeklinde kar yağışı görülebilecektir. Meteoroloji uyarılarına göre kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir. Özellikle ulaşımda aksama ve trafik güvenliği açısından risklerin artabileceği bildirilmektedir.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ 27 ŞUBAT?

Erzurum’da il genelinde alınmış kapsamlı bir tatil kararı bulunmamaktadır. Merkez ilçeler olan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye başta olmak üzere genel bir tatil duyurusu yapılmamıştır.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

Bununla birlikte, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde kaymakamlıklar tarafından eğitime ara verilmesine yönelik kararlar alınabilmektedir. İl genelinde eğitimin büyük ölçüde devam etmesi beklenirken, belirli ilçelerde 27 Şubat Cuma günü için olası tatil kararı ilçe kaymakamlıkları resmi sosyal medya ve internet sayfalarından duyurulacaktır.

ERZİNCAN HAVA DURUMU

Erzincan’da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak ve aralıklarla kar yağışı sürecektir. Gündüz en yüksek sıcaklık 1°C civarında seyredecek, gece saatlerinde ise hava sıcaklığı -6°C ile -7°C seviyelerine kadar düşecektir.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

Hissedilen sıcaklığın -7°C’nin altına inebileceği belirtilirken, buzlanma ve don olaylarının ulaşım açısından tehlike oluşturabileceği kaydedilmektedir. Kent genelinde kuvvetli kar yağışı uyarıları devam etmekte olup, vatandaşların dikkatli olmaları istenmektedir.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ 27 ŞUBAT?

Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının düşük seyredeceği belirtilmiştir. Don ve buzlanmaya bağlı olarak özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğabilecek riskler dikkate alınarak 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Erzincan ve Erzurum’da okullar tatil mi? 27 Şubat tatil kararı için gözler valilik kar tatili açıklamasında

Erzincan Valiliği kar tatili açıklaması şöyledir:

Alınan meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi beklenmektedir.

Etkili olacak soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek don ve buzlanmaya bağlı olarak özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak;

İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kuran kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakım evi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personeller de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.

