Erzincan'da yarın okullar tatil mi? Valilikten beklenen açıklama geldi

25 Kasım 2024 13:53 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:55

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 30 il ve ilçede okullar bir günlüğüne tatil edilmişti. Erzincan’da yarın okulların tatil olup olmadığına dair açıklama valilikten geldi.

Kar​ yoğunluğunun fazla olduğu illerden biri olan Erzincan’da “26 Kasım Salı günü okullar​tatil​ mi?” sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi.

ERZİNCAN’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan’da 26 Kasım Salı günü (yarın) okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.