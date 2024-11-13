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Erzurum deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 15:51 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 15:53
Erzurum deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası 2024

Bugün Erzurum'da meydana gelen 3.5 şiddetindeki deprem sonrasında vatandaşlar deprem bölgesi olup olmadığını araştırmaya başladı. Endişeli anlar sonrasında fay hattı geçen ilçeler de merak edildi.

13 Kasım Çarşamba günü Erzurum Yakutiye'de sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar depremi hissederken fay hattı geçen ilçeleri de araştırdı.

Erzurum, ikinci derece deprem bölgesidir.

ERZURUM DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Malatya, Batman, Diyarbakır, Van, Adana, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Zonguldak, Tekirdağ, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bayburt, Samsun, Ordu 2. derece deprem bölgeleri arasında bulunuyor.

Erzurum deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve risk haritası 2024 - 1. Resim

ERZURUM'DA FAY HATTI VAR MI, NEREDEN GEÇİYOR?

Fay hattı geçen bölgeler arasında Hınıs, Karaçoban, Tekman, Çat ve Aşkale yer alıyor.

İkinci derece riskli bölgeler arasında ise  Yakutiye
2. Palandöken
3. Aziziye
4. Karayazı
5. Pasinler
6. Horasan
7. Narman
8. Tortum
9. Uzundere
10. Olur
11. Oltu
12. Şenkaya
13. Köprüköy yer aldı.

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Kaynak: TGRT Haber

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