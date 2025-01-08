Erzurum'da deprem bekleniyor mu? 4,5 büyüklüğünde sarsıntı sonrası uzmanlardan açıklama

08 Ocak 2025 10:36 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:36

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum’un Pasinler ilçesinde 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Endişeli anlar yaşayan vatandaşlar Erzurum'da büyük deprem bekleniyor mu araştırmalara başlarken uzman isimlerden açıklama geldi.

Erzurum​'da 4,5 şiddetindeki sarsıntı​ sonrasında sabah saat 04:30’da 4.5, saat 04:43’te 2.5 ve saat 05.05’de 1.9 büyüklüğünde deprem​ oldu. 04.30'da meydana gelen sarsıntıyla beraber endişeli anlar yaşandı.

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli​, depremle ilgili açıklamada bulundu.

ERZURUM'DA DEPREM BEKLENİYOR MU SON DAKİKA 2025?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi aracılığıyla sarsıntının şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Erzurum’un Pasinler ilçesinde yaşanan 4,5 şiddetindeki deprem sonrası artçılar da devam ediyor. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, "Erzurum karayazı fay kuşağına koşut 5 km uzunluğunda ikincil bir kırık üzerinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede 6,0 büyüklük üzerinde deprem üretebilecek riskli kırıklar bulunmaktadır. Bu depremin öncü olma olasılığı düşüktür. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

ERZURUM'DA BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?

Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Açıklamasında "Doğu Anadolu Fayı üzerinde 2023 Maraş 7,8 ve Elbistan 7,5 depremleri Fayın kuzeydoğu uzantısı üzerinde önemli stres artışına neden olmuş, Erzurum yöresinde orta büyüklükte depremler yaşanmıştı. Erzurum yöresi gecikmiş artçıları M6-7 depremi üretebilir." ifadeleri yer aldı.

Prof. Dr. Naci Görür ise deprem sonrasında X platformundan şu paylaşımı yaptı:

"Erzurum, Taşlıyurt-Pasinler’de 4,5 sığ bir deprem oldu. Yanal atımlı Karayazı Fay Zonu üzerinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. 6 Şubat depremlerinin bunda ekstra bir etkisi olmalı. Geçmiş olsun."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dün gece yaşanan 4,5 şiddetindeki sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığını belirtmişti.