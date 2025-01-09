Erzurumspor-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler merak edildi

09 Ocak 2025 09:20 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:03

Ziraat Türkiye Kupası maçları kapsamında bugün Erzurumspor-Göztepe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Erzurumspor-Göztepe maçı hangi kanalda sorusu gündeme geldi. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak.

Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Bu akşam kimin maçı var? 9 Ocak Perşembe

Galatasaray'a yenilen Göztepe 'Yabancı hakem' çağrısı yaptı

Galatasaray'a yenilen Göztepe 'Yabancı hakem' çağrısı yaptı

Ziraat Türkiye Kupası​ (ZTK) B Grubu karşılaşmaları kapsamında Trendyol 1. Lig'de yer alan Erzurumspor​ ve Süper Lig takımlarından Göztepe bugün karşı karşıya gelecek.

Erzurumspor son dönemlerde ligde aldığı üst üste puan kayıplarının ardından üçüncü sıraya düşmüştü. Göztepe karşılaşmasında galibiyet arayan Erzurumspor kötü giden gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

Göztepe ise son hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Süper Lig'de 5. sıraya geriledi.

Erzurumspor karşılaşmasında alınacak 3 puanın motivasyonu sayesinde Göztepe ligde de üst sıralara olan yükselişini devam ettirmek istiyor.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor-Göztepe karşılaşması açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ZTK kapsamında oynanacak olan Erzurumspor-Göztepe karşılaşması bugün (9 Ocak 2025 Perşembe) saat 13.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.

Dursun'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Süleyman Bahadır görev yapacak.

ERZURUMSPOR-GÖZTEPE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Erzurumspor'da karşılaşma öncesinde sakatlık bulunmazken Göztepe'nin dört futbolcu maçta forma giymeyecek.

Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş, David Datro Fofana ve Doğan Erdoğan sakatlıklarını nedeniyle Erzurumspor-Göztepe maçında oynamayacak.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Erzurumspor: A. Dadakdeniz, Mustafa, Orhan, Mustafa Y., O. Roshi, G. Giorbelidze, S. Akgün, Teklic, Okechukwu, S. Mamba, Eren

Göztepe: M. Lis, Heliton, M. Bokele Mputu, K. Günter, Djalma Silva, N. Dismas, A. Dennis, L. Nielsen, D. Tijanic, K. Matsuki, Romulo