Esenler Erokspor – Adanaspor maçı hangi kanalda belli oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ocak 2025 15:31 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:32
Trendyol 1. Lig'de bugün Esenler Erokspor - Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Erokspor maçının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Bugünün müsabaka programına göre oynanacak olan maçların saati belli oldu.
Taraftarların heyecanla beklediği Erokspor - Adanaspor maçına kısa süre kaldı. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan maça dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.
EROKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.
Müsabaka 16.00'da başlayacak.
EROKSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 üzerinden izlenecek.
Kaynak: TGRT Haber