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Esenler Erokspor – Adanaspor maçı hangi kanalda belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
18 Ocak 2025 15:31 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:32
Esenler Erokspor – Adanaspor maçı hangi kanalda belli oldu

Trendyol 1. Lig'de bugün Esenler Erokspor - Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Erokspor maçının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Bugünün müsabaka programına göre oynanacak olan maçların saati belli oldu.

Taraftarların heyecanla beklediği Erokspor​ - Adanaspor​ maçına kısa süre kaldı. 18 Ocak Cumartesi​ günü oynanacak olan maça dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da netleşti.

EROKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Müsabaka 16.00'da başlayacak.

Esenler Erokspor – Adanaspor maçı hangi kanalda belli oldu - 1. Resim

EROKSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 üzerinden izlenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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