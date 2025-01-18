Esenler Erokspor – Adanaspor maçı hangi kanalda belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ocak 2025 15:31 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:32

Trendyol 1. Lig'de bugün Esenler Erokspor - Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler Erokspor maçının yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Bugünün müsabaka programına göre oynanacak olan maçların saati belli oldu.

Taraftarların heyecanla beklediği Erokspor​ - Adanaspor​ maçına kısa süre kaldı. 18 Ocak Cumartesi​ günü oynanacak olan maça dakikalar kala hangi kanalda yayınlandığı da netleşti. EROKSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmayı izlemek isteyenler beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Müsabaka 16.00'da başlayacak. EROKSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR? Bugün Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan müsabaka beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6, Bein Sports Max 2 üzerinden izlenecek. İlgili Haberler Amedspor maçı hangi kanalda? Karagümrük ile karşılaşacak Bugün Türkiye’nin maçı var mı? 18 Ocak maç takvimi