Eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks'un 20 yaşında olduğu öğrenildi

14 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 16:13

ABD'nin Pensilvana eyaletinin Butler şehrinde Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi.

Kulağından yaralanan Trump'a silahlı saldırıyı düzenleyen kişi olay yerinde etkisiz hale getirilerek öldürüldü.

Vatandaşlar suikast girişiminin kimin tarafından yapıldığını merak ediyor.

ESKİ ABD BAŞKANI TRUMP'A KİM SUİKAST DÜZENLEDİ?

CNN'nin haberine göre Trump'a suikast düzenleyen kişinin Thomas Matthew Crooks olduğu ortaya çıktı.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre Crooks, Trump'ın mitingi düzenlediği Butler şehrinin 35 mil güneyinde yer alan Bethel Park'da yaşıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Crooks 2022 yılında Bethel Park Lisesi'nden mezun oldu.

Saldırganın partinin başkan adayı olmasını istedikleri kişiye üyelerin oy verebildiği kapalı ön seçimlere katılmayı sağlayan sistemde Cumhuriyetçi olarak kaydı tespit edildi.

Ancak daha önce Demokrat bir gruba bağış yaptığı da belirlendi.

Saldırgan ilk defa bu ABD seçimlerinde oy kullanacaktı.