Eski devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı 13 Temmuz 2015 tarihinde göreve gelmişti

07 Haziran 2024 09:13 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 09:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıcı görevden alınarak yerine Salih Tanrıkulu atandı.

Vatandaşlar tarafından Yunus Arıcı'nın hayatı ve ne zaman göreve geldiği merak ediliyor.

YUNUS ARICI KİMDİR?

Yunus Arıcı 20 Mart 1975 tarihinde Ordu'nun Kumru ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Kumru'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcılığı görevine getirildi.

Buradaki görevinin ardından 200 yılında Müfettiş, 2007 yılında ise Başmüfettiş oldu.

2005 yılında 1 yıl geçici görev ile TUBİTAK'ta Daire Başkanı olarak atandı.

Buradaki görevinin ardından Indiana Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.

14 Ekim 2009 yılında Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Yunus Arıcı, evli ve üç çocuk babasıdır.

YUNUS ARICI NE ZAMAN GÖREVE GELDİ?

Yunus Arıcı 13 Temmuz 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.