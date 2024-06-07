Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına yeni atama Resmi Gazete'de yayımlandı

07 Haziran 2024 00:09 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 00:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na yeni ismi atadı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görev alındı, yerine Salih Tanrıkulu atandı.

Resmi Gazete'nin 7 Haziran tarihli sayısında atama kararları böyle ilan edildi: "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus ARINCI görevden alınmış ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih TANRIKULU atanmıştır."

Tanrıkulu'nun atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1997'de Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Tanrıkulu, 1998'den itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil eden Tanrıkulu, 2013 - 2015 yıllarında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babası.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA DA YENİ ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığına yapılan atamalar ise şöyle:

- Usak il Milli Egitim Müdürü Bülent SAHIN,

- Düzce il Milli Egitim Müdürü Tamer KIRBAÇ,

- Tunceli ll Milli Egitim Mudür Girsel EKMEKCI,

- Sirnak il Milli Egitim Müdüri Nazan $ENER, görevden alinmis,

- Usak il Milli Egitim Müdürlügüne Halil YÜCEL,

- Düzce Il Milli Egitim Müdürlügüne Emrullah AYDIN,

- Tunceli il Milli Egitim Müdürlügüne Fethi ATES,

- Sinop Il Milli Egitim Müdürlügüne Osman CEBECI