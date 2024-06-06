Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti... Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Haziran 2024 17:01 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:03
Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol, makam odasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti. Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde DEM Parti'den belediye başkanı seçilen Mümin Erol'un mazbatasını alarak göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından indirdiği anlara ilişkin görüntüler, dün sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayınlandı.
Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı