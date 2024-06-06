Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını böyle indirdiler! O anlar ortaya çıktı

06 Haziran 2024 00:29 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 00:35

AK Parti'den DEM Parti'nin kürsü eylemine tepki: Şiddetle ve esefle kınıyoruz

AK Parti'den DEM Parti'nin kürsü eylemine tepki: Şiddetle ve esefle kınıyoruz

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Av. Mümin Erol'un makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı indirildi.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un 5 Nisan tarihinde mazbatasını alıp makamına geçtikten sonra makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp makama geçen Erol'un makam arkasında duvarda asılan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği görülüyor. Fotoğrafın indirilmesi sonrasında ise görüntüde yer almayan kalabalık grubun zılgıt ve alkışlarla destek verdiği görüntülere yansıyor.