AK Parti'den DEM Parti'nin kürsü eylemine tepki: Şiddetle ve esefle kınıyoruz

05 Haziran 2024 16:18 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:20

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, DEM Parti'nin TBMM'deki kürsü eylemini kınadı. Millet için yapılan çalışmalara engel olunmasını yanlış bulduklarını söyleyen Açıkkapı, "Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Milletimizin sinir uçlarıyla hiç kimsenin oynamaya hakkı ve haddi yoktur" ifadelerini kullandı.

"KANDİL TALİMATLARINI KENDİSİNE YÖN ÇİZENLER, YANLIŞ YOLDALAR"

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasının ardından DEM Parti'li milletvekilleri tarafından Genel Kurul'da kürsü işgaline varan tahrik girişimleri olduğunu anlatan Açıkkapı, şunları kaydetti:

"Ben bunu şiddetle ve esefle kınıyorum. Terörle ve teröristle arasına mesafe koyamayanlar, PKK'nın bebek katili bir terör örgütü olduğunu ifade etmekten aciz olanlar, bugün aslında hem kendileriyle çelişmektedir hem de trajikomik bir hale düşmektedir. Ağızlarından insan haklarını, demokrasiyi düşürmeyenler, mevzu bebek katillerine geldiği zaman adeta lal olmaktadırlar. Milletimiz apaçık her şeyi çok net ve berrak bir şekilde görmektedir. Aziz milletimizin bağrından çıkan askerimize, polisimize ve sivilimize kastedenler ve bu hain terör olaylarını gerçekleştirenler, Kandil kaynaklı talimatlarla kendisine yön çizenler, yanlış yoldadırlar.

"MİLLETİMİZİN SİNİR UÇLARIYLA HİÇ KİMSENİN OYNAMAYA HAKKI YOKTUR""

Öncelikle Kandil'in siyasi uzantısı niteliğindeki bu siyasi partinin terörle ve terör örgütleriyle arasına bir mesafe koyması, terör örgütünün katliamlarını şiddetle kınamasını bekliyoruz. Bunu yapmadıkları sürece ifade ettikleri hiçbir hak ve özgürlüğün, demokrasi söyleminin milletimizin nazarında değeri yoktur, olamaz. Milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Genel Kurul'da milletimiz için yapmış olduğumuz çalışmalara engel olunmasını yanlış buluyoruz. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Milletimizin sinir uçlarıyla hiç kimsenin oynamaya hakkı ve haddi yoktur"