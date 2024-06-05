Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçimi olaylı başladı: Ahmet Türk’ün sözleri ortalığı karıştırdı

05 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 14:38

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde 'kayyum' tartışması yaşandı. Seçim hazırlıkları devam ederken divan oluşturulurken bir tartışma çıktı.

En yaşlı başkan sıfatıyla ilk konuşmayı yapan Mardin Bld. Bşk. Ahmet Türk, Hakkari Belediye Başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösterdi. Ahmet Türk protestolar üzerine konuşamadan kürsüden indi.

DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI ARAYA GİRDİ

Ahmet Türk'ün sözleri sonrası tansiyon oldukça yükseldi. DEM Partili ve AK Partili Belediye Başkanları arasında karşılıklı sataşmalar oldu. Daha sonrasında diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle bu tartışma sona erdi.

MEHMET SIDDIK AKIŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi' nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



(Mehmet Sıddık Akış)