Eskişehir elektrik kesintisi ne zaman sona erecek? OEDAŞ Tepebaşı ve Odunpazarı ilçeleri için açıklama yaptı

31 Ocak 2025 11:39 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 11:54

OEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde bugün (31 Ocak 2025 Cuma) sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı yapılan elektrik kesintisinin 8 saate yakın sürmesi bekleniyor.

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Bugün (31 Ocak 2025 Cuma) günü Eskişehir​'in bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi​ yapılacak.

Osmangazi Elektrik Dağıtım (OEDAŞ) tarafından açıklanan bilgilere göre Odunpazarı​ ve Tepebaşı​ ilçelerine bağlı olan bazı mahallelerde 8 saat boyunca elektrikler olmayacak.

Vatandaşlar tarafından Eskişehir elektrik kesintinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

ESKİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sabah saat 10:00'da başlayan elektrik kesintisi 16:00'da sona erecek.

Tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintiden etkilenen bölgeler şöyle:

"MERKEZ - KURTULUŞ: ASRIN SOKAK, BİLGİN SOKAK, ILIMAN SOKAK, KAYALI SOKAK, KURTULUŞ CAMİ SOKAK, KÜKRER SOKAK, ÖĞRETMEN SOKAK, SOBACILAR SOKAK, ŞAHLAN SOKAK, TAŞDELENLER SOKAK, ZİYA PAŞA CADDE"

Tepebaşı ilçesinde ise yine bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin 17:00-17:30 saatleri arasında sona ermesi bekleniyor.

Kesintiden etkilenen bölgeler ise şöyle:

"ÇUKURHİSAR YENİ: 1.SOKAK, 2.SOKAK, 8.SOKAK, ATATÜRK CADDESİ, 3.SOKAK, 4.SOKAK, 5.SOKAK, 6.SOKAK, 8.SOKAK, 9.SOKAK, FATİH CADDESİ, FEVZİÇAKMAK CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ, 1751 SOKAK , 48.SOKAK , 50.SOKAK , 51.SOKAK , 52.SOKAK , 53.SOKAK , 61.SOKAK , ERTUĞRULGAZİ CADDESİ, 3.SOKAK , 6.SOKAK , 7.SOKAK , 9.SOKAK , ERTUĞRULGAZİ CADDESİ , FATİH CADDESİ"