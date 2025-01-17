Eskişehir’de kafa kafaya facia! Korkunç kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

17 Ocak 2025 23:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:33

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası korkunç kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de hayatını kaybetti.

Eskişehir-Afyonkarahisar yolunun Seyitgazi​ ilçesi sınırlarındaki karayolunda trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar yönüne seyreden E.T. yönetimindeki araç ile karşı yönden gelen I.H.Y.’nin kullandığı sedan otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Çarpışma sonucu, E.T. otomobilde yolcu olarak bulunan 85 yaşındaki İsmail Taşçıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler E.T. ve I.H.Y. ile yolcular H.Y., C.Y. ve E.Y. ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ü Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, 2’si ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden İsmail Taşçıoğlu’nun yakınları olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.