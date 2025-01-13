Hamur açarken atkısı sonu oldu! Malatya'da feci iş kazası

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Ocak 2025 17:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:41

Malatya'da şekerlemecide çalışan bir adam hamur açarken feci biçimde yaşamını yitirdi. Hamur açma makinesinde çalışan adamın atkısı makineye takıldı ve ölümüne sebep oldu.

Malatya’nın Darende​ ilçesi Şerefiye Sokak’ta şekerleme işiyle uğraşan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu, talihsiz bir iş kazasında hayatını kaybetti. Özoğlu'nun atkısı, hamur açma makinesinin pervanesine takıldı ve makinenin durmaması sonucu nefessiz kalarak yaşamını yitirdi. Olay, aynı sokaktaki esnaf tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve nöbetçi savcı, gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Özoğlu’nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayı duyan yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazıları sinir krizleri geçirdi. Polis, kazanın detaylarını aydınlatmak için soruşturma başlattı.