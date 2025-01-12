Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Malatya’da 'bombalı saldırı' ihbarı: Polis alarma geçti!

Malatya’da 'bombalı saldırı' ihbarı: Polis alarma geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Ocak 2025 00:24 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 00:26

Malatya'da ‘hastaneye bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi. Apartman sakinleri ile de görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı...

Malatya'da, Battalgazi​ Devlet Hastanesi'ne 'bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi. Yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Malatya’da 'bombalı saldırı' ihbarı: Polis alarma geçti! - 1. Resim

İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne bombalı saldırı​ düzenleneceğini söyledi. İhbarın ardından teyakkuza geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öncelikle Battalgazi Devlet Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi alarak ihbarda bulunan adresi belirlemeye çalıştı.

Malatya’da 'bombalı saldırı' ihbarı: Polis alarma geçti! - 2. Resim

İHBAR​ ASILSIZ ÇIKTI

İhbarın yapıldığı değerlendirilen Başharık Mahallesi Selin Sokak'ta bulunan bir adrese yoğunlaşan ekipler adreste arama yaptı. Apartman sakinleri ile de görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
malatyabattalgazibombalı saldırıihbarpolis

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...