Malatya’da 'bombalı saldırı' ihbarı: Polis alarma geçti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Ocak 2025 00:24 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 00:26

Malatya'da ‘hastaneye bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi. Apartman sakinleri ile de görüşen ekipler ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı...