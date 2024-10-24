Eskişehir Tepebaşı'nda elektrik kesintisi yaşanıyor! Arızanın biteceği saat açıklandı

24 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:34

Bugün Eskişehir'in Tepebaşı, Odunpazarı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından elektrik kesintisinin ne zaman biteceği açıklandı. Çalışmalar saat 17.00'de sona erecek.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ekim 2024 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Eskişehir'in Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı.

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 337 sokak merkez - Kızılcaören: 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 337 ve 80 Sokak'ta yaşanan elektrik kesintisi 17.00'de sona erecek.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ.'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Odunpazarı ilçesine bağlı Gümele, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 sokakta meydana gelen elektrik kesintisi ise saat 17.00'da bitecek.