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 | Sumru Tarhan

Eskişehir yangını söndürüldü mü son dakika? Yangında son durum

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme esnasında 10 orman görevlisi ve sivil toplum gönüllüsü şehit oldu. Yürekleri yakan olayın ardından Eskişehir yangının söndürülme durumu da gündeme yerleşti.

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Eskişehir yangını söndürüldü mü son dakika? Yangında son durum
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:41

Sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bölgede çıkan yangını soğutma çalışmaları esnasında aniden parlayan alevler yürekleri yaktı.

ESKİŞEHİR YANGIN SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10 kişinin olduğu hakkında bilgi verirken Eskişehir ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir yangını söndürüldü mü son dakika? Yangında son durum

Tunç, "Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak, cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na getirilmişti.

Eskişehir yangını söndürüldü mü son dakika? Yangında son durum

ESKİŞEHİR YANGININDA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ancak Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanarak bilgilendirme yaptı.

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ETİKETLER
#afad
#orman yangını
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#Yangın Kurbanı
#Aktüel
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