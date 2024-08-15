Eskişehir’deki Call Of Duty maskeli bıçaklı saldırgana konan Mizantropi nedir? "Mizantropi teşhisi olanlar her şeyden nefret eder"

15 Ağustos 2024 10:16 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:18

Şahsın saldırgan bilgisayar oyunları oynarken “Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım.” sözlerinin ortaya çıkmasıyla saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu bildirildi.

MİZANTROPİ NEDİR?

Sözlük anlamıyla “insanlardan nefret etmek, sevmemek ve ürkmek” anlamına gelen mizantropi, insan doğası ve eylemlerine karşı nefret beslenmesi olarak tanımlanıyor. Bu düşünceye sahip kişilere mizantropist ya da mizantrop deniliyor.

MİZANTROPİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İnsanlara karşı nefret besleme hastalığı olarak bilinen mizantropi, alternatif psikoterapi ve sosyal fobi yöntemleriyle ilaçla tedavi edilmekte.

MİZANTROPİ NASIL GEÇER?

Psikolojik rahatsızlıkların birçoğunda görülen mizantropi, kişilerin psikolojik destek alarak tedavi edilir. Kişilerin insanlardan nefret etmesine sebep olan kaynaklar anlamlandırılarak mizantropi sorunlarının çözümlenmesi hedeflenir.

MİZANTROPİ NEDEN OLUR?

İnsanlardan ürkmek, sevmemek ve nefret etmek olarak tanımlanan mizantropinin sebepleri çocukluk çağına dayanır. Sevgisiz büyüyen, değersizleştirilen ve ötekileştirilen bireylerde mizantropi görülme olasılığı oldukça yüksektir.

MİZANTROPLAR NELERDEN NEFRET EDER?

Mizantroplar, insanlığın doğasından ve eylemlerinden nefret ederek insanın varlığına tahammül edemeyen kimseleri tanımlar.

MİZANTROPİ BELİRTİLERİ NELER?

Mizantropi belirtileri arasında; kıskançlık, nefret, empatiden yoksunluk, duyguları önemsememe ve kendini üstün görme gibi dürtüler yer alıyor. Aynı zamanda mizantrop kimseler depresyon, kaygı, yalnızlık ve asosyal yaşam tarzına sahiptir.