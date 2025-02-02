Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Homurlu 1951 Spor ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

02 Şubat 2025 10:48 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 11:14

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor bugün Homurlu 1951 Spor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Karşılaşma açıklanan bilgilere göre bugün saat 14:00'da başlayacak.

Bölgesem Amatör Lig'de ikinci yarının maçları kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında bugün Eskişehirspor kendi evinde Homurlu 1951 Spor'u ağırlayacak. Eskişehirspor maçının saatinin yaklaşmasıyla birlikte hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Manavgat Belediyespor bugün oynayacağı Fuzul Ömeranlı maçını kaybederse Eskişehirspor, maçı kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak. Bölgesel Amatör Ligi'nde Eskişehirspor 6. Grup'ta Manavgat Belediyespor'un averaj ile hemen arkasından ikinci sırada geliyor. ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? Bölgesel Amatör Lig 6. Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor-Homurlu 1951 Spor maçı bugün (2 Şubat 2025 Pazar) saat 14:00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Semih Aktan yönetecek. Aktan'ın yardımcılıklarını ise Ozan Tunçer ve Harun Dayan yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise Mert Tosun görev alacak. ESKİŞEHİRSPOR-HOMURLU 1951 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA? Eskişehirspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan bilgilere göre Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma ES TV ve Kanal 26 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar bu kanallar aracılığıyla şifresiz ve ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler. ESKİŞEHİRSPOR PUAN DURUMU, İSTATİSTİKLERİ Eskişehirspor bu sezon Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta oynadığı 14 maçın 12'sinden galibiyet, 2'sinden ise mağlubiyet alarak 36 puanla ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada yer alan rakibi Manavgat Belediyespor ile aralarında sadece averaj farkı bulunuyor. Sıkça Sorulan Sorular Eskişehirspor-Homurlu 1951 Spor maçı kaç kaç bitti? Eskişehirspor-Homurlu 1951 Spor karşılaşması henüz başlamadı. Maçın sona ermesinin ardından skorlar takımların X hesabından paylaşılacak. İlgili Haberler Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı! Eskişehir taraftarından tarihi rekor!