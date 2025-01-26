Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Kumluca Belediyespor karşılaşmasına rekor katılım bekleniyor

26 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 11:19

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor bugün Kumluca Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma açıklanan bilgilere göre bugün saat 14.00'da oynanacak.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçları aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. İlk karşılaşmalar kapsamında bugün Eskişehirspor​ kendi evinde Kumluca Belediyespor'u ağırlayacak.

Eskişehirspor taraftarlarına karşılaşmaya büyük bir katılım çağrısı yaptı. Maçta rekor sayıda taraftar katılımı bekleniyor.

Eskişehirspor karşılaşmadan eğer galibiyet ile ayrılırsa maç fazlası ile tekrardan BAL 6. Grup liderlik koltuğuna oturacak.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemeyecek olan taraftarlar ise Eskişehirspor-Kumluca Belediyespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

BAL​ 6. Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor-Kumluca Belediyespor maçı bugün (26 Ocak 2025 Pazar) saat 14.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Berat Osmancıklı yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Batuhan Yurtseven ve Abdulsamet Kaçmaz görev alacak. Dördüncü hakemin ise Furkan İnan olacağı açıklandı.

ESKİŞEHİRSPOR-KUMLUCA BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehir​ Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor-Kumluca Belediyespor maçı ES TV ve Kanal 26 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı bu kanallar aracılığıyla taraftarlar şifresiz ve ücretsiz olarak izleyebilecekler.

🆚 Kumluca Belediyespor

🗓 26 Ocak 2025 // 14.00

🏟️ Eskişehir Atatürk Stadyumu

📺 ES TV & Kanal 26 pic.twitter.com/20CE1uWTGK — Eskişehirspor (@Eskisehirspor)

ESKİŞEHİRSPOR PUAN DURUMU, İSTATİSTİKLERİ

Eskişehirspor, BAL 6. Grup karşılaşmaları kapsamında 2024-2025 sezonunda toplam 13 maç oynadı.

Bu karşılaşmaların 11'inde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet alan Eskişehirspor, averaj farkı ile 33 puanda ikinci sırada yer alıyor.

Eskişehirspor bu sezon 36 gol atarken kendi kalesinde ise 7 gol gördü.