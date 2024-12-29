Eskişehirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Mezitli 33 Spor'u kendi evinde ağırlayacak

29 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 11:18

Eskişehirspor bu hafta kendi evinde Mezitli 33 Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar Eskişehirspor-Mezitli 33 Spor maçı ne zaman, saat kata olduğunu araştırıyor. Karşılaşma bugün saat 14.00'de başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ilk yarısının son maçları kapsamında bugün Eskişehirspor kendi evinde Mezitli 33 Spor'u ağırlayacak.

Siyah-kırmızılı takım geçen hafta aldığı Akşehir deplasmanındaki mağlubiyetin ardından arayı mutlu kapatmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un Mezitli 33 Spor ile olan karşılaşmasının bugün saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor-Mezitli 33 Spor karşılaşması bugün (29 Aralık 2024 Pazar) saat 14.00'de başlayacak.

Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı hakem Levent Gümüşdere yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Önder Demir ile Hakan Can Yılmaz yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Yunus Aytekin Atabek görev alacak.

ESKİŞEHİRSPOR-MEZİTLİ 33 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından açıkladığı bilgilere göre karşılaşma ES TV ve Kanal 26 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR PUAN DURUMU

Eskişehirspor bu sezon oynadığı 12 karşılaşmanın 10'unda galibiyet, 2'sinde ise mağlubiyet alarak 30 puan topladı.

Averaj farkı ile Manavgat Belediyespor'un ardından BAL 6. Grup'ta ikinci sırada yer alıyor.