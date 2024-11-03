Eskişehirspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Kasım 2024 12:47 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 12:51

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor bugün Fuzul Ömeranlı Spor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma saat 18.00'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 6. Grupta yer alan Eskişehirspor​ bugün 5. hafta maçları kapsamında Fuzul Ömeranlı Spor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un bugün maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? Eskişehirspor-Fuzul Ömeranlı Spor karşılaşması bugün (3 Kasım) saat 18.00'de Eskişehir Yeni Atatürk Stadyummu'nda oynanacak. Karşılaşma kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından saat 16.00'dan itibaren Odunpazarı Alaaddin Parkı ve Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda ring seferleri gerçekleştirilecek. ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Eskişehirspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı bütün iç saha maçlarının ES TV ve Kanal 26 ekranlarından yayınlanacağı açıklanmıştı. Takımın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Fuzul Ömeranlı Spor karşılaşması da ES TV ve Kanal 26 ekranlarından yayınlanacak. 🖤 MAÇ GÜNÜ! ❤️

📢 BAL​ 6. Grup 5. Hafta

🆚 Fuzul Ömeranlı Spor

🗓 3 Kasım 2024 // 18.00

🏟️ Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu

📺 ES TV & Kanal 26 pic.twitter.com/vS1W3ZOD5U — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) İlgili Haberler Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı!