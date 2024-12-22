Eskişehirspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Aralık 2024 10:29 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 10:58

Bölgesel Amatör Lig'in 11. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmalarda Akşehir Spor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un maçının bugün hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma saat 14.00'de Akşehir Nasrettin Hoca Stadı'nda oynanacak.

Eskişehirspor geçtiğimiz hafta oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup mücadeleleri kapsamında Manavgat Belediyespor ile liderlik mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi kazanan Eskişehirspor 11. hafta maçları kapsamında ise Akşehir Spor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un bugün maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı ise araştırılıyor. ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA? Akşehir Spor-Eskişehirspor karşılaşması bugün (22 Aralık Pazar 2024) saat 14.00'de Konya'da bulunan Akşehir Nasrettin Hoca Stadı'nda oynanacak. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Kılıç yönetecek. Kılıç'ın yardımcılıklarını ise Ergin Karabulut ve Medine Doğan yapacak. Abdurrahman Faruk Avşar ise dördüncü hakem olarak maçta görev alacak. ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Eskişehirspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan bilgilere göre karşılaşma ES TV ve Kanal 26 ekranlarından yayınlanacak. Eskişehirspor'un 2024-2025 sezonunda oynayacağı bütün iç saha maçları da yine bu kanallardan canlı olarak yayınlanıyor. 🆚 Akşehirspor

🗓 22 Aralık Pazar // 14.00

🏟️ Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu

📺 ES TV & Kanal 26 pic.twitter.com/zLfBUYyDGN — Eskişehirspor (@Eskisehirspor) İlgili Haberler Eskişehirspor yeni sezon formalarını tanıttı! Eskişehir taraftarından tarihi rekor!