Eskişehirspor maçının bugün saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı netleşti

10 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:37

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor 10 Kasım Pazar günü Anamur Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşma 14.00'de Anamur Şehir Stadı'nda oynanacak.

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Geçmişte Süper Lig'in en başarılı takımlarından biri olan Eskişehirspor, günümüzde Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele ediyor.

6. Grupta yer alan kırmızı-siyahlılar 6. hafta maçları kapsamında Anamur Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından Eskişehirspor'un bugün maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Anamur Belediyespor-Eskişehirspor karşılaşması bugün (10 Kasım 2024 Pazar) saat 14.00'de Anamur Şehir Stadı'nda oynanacak.

Grupta lider olan Eskişehirspor deplasmanda galibiyet elde ederek 3 puan ile ayrılmayı ve yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

10. sırada yer alan Anamur Belediyespor ise kötü giden gidişatı toparlamak için kendi evinde oynadığı karşılaşmadan 3 puan ile ayrılmayı planlıyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor'un resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaşılan bilgilere göre karşılaşma ES TV ve Kanal 26'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kırmızı-siyahlıların 2024-2025 sezonu boyunca oynayacakları butün iç saha karşılaşmalarının hepsi de yine bu kanallardan yayınlanıyor.