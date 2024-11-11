Esma Sözen kimdir? Sosyal medya fenomeni yasadışı bahis soruşturmasında

11 Kasım 2024 12:38 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:45

Sosyal medya fenomeni Esma Sözen, Yasa dışı bahis ile bağlantılı iddialar nedeniyle, gündeme geldi. Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yasadışı bahis soruşturmasıyla gündeme gelen Esma Sözen, birçok kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

ESMA SÖZEN KİMDİR?

Esma Sözen, Türkiye’de sosyal medyada tanınan bir fenomendir. Özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Esma Sözen, moda, yaşam tarzı ve günlük hayatına dair içerikler paylaşarak dikkat çekmiştir.

ESMA SÖZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal Medya Fenomeni Esma Sözen, geniş çaplı bir yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sözen’in isminin geçtiği bu soruşturmada yer alan iddialara göre; fenomenin yasadışı bahis faaliyetleri ile bağlantısı olduğu düşünülmekte.