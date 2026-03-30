Espressolab Roastery, elektronik müziğin yükselen ikilisini ağırladı

Türkiye’nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, İstanbul Merter’de yer alan Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de müzik ve kahve deneyimini bir araya getiren etkinliklerine bir yenisini ekledi.

Espressolab Roastery, elektronik müziğin yükselen ikilisini ağırladı
30.03.2026
13:03
30.03.2026
13:03

Elektronik müzik sahnesinin yükselen isimlerinden Tonic Walter, 28 Mart akşamı ücretsiz bir performansla Espressolab Roastery sahnesinde dinleyicileriyle buluştu.

Türkiye'nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, Roastery sahnesinde müzik ve kahve deneyimini bir araya getiren etkinliklerine yenilerini eklemeyi sürdürdü. Daha önce Glass Beams ve Can Bonomo, gibi isimleri ağırlayan Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, bu kez Alman elektronik müzik ikilisi Tonic Walter’ı misafirleriyle buluşturdu.

Elektronik müzik sahnesinde dikkat çeken isimlerden Tonic Walter, 28 Mart akşamı melodik house ve techno öğelerini bir araya getiren performansıyla izleyicinin karşısına çıktı. Avrupa’da giderek artan bir ilgiyle karşılanan ikili, Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de gerçekleşen performansıyla izleyicilere canlı bir müzik akşamı sundu. Performans, mekânda hareketli ve enerjik bir atmosfer oluşturdu.

Geceye Soul Grinders ve Eymen de performanslarıyla eşlik etti. Kahve ve müziği bir araya getiren etkinliklerine bir yenisini daha ekleyen Espressolab, misafirlerine farklı müzik türlerini buluşturan çok yönlü bir atmosfer sunmayı sürdürdü.

HABERİN ÖZETİ

Espressolab Roastery, elektronik müziğin yükselen ikilisini ağırladı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Elektronik müzik grubu Tonic Walter, 28 Mart akşamı Espressolab Roastery'de ücretsiz bir performans sergiledi.
Tonic Walter, melodik house ve techno öğelerini bir araya getiren bir performans sergiledi.
Etkinliğe Soul Grinders ve Eymen de performanslarıyla eşlik etti.
Espressolab Roastery, daha önce Glass Beams ve Can Bonomo gibi isimleri de ağırladı.
Espressolab Roastery, müzik ve kahve deneyimini bir araya getiren etkinliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

Farklı tarzlar aynı sahnede buluştu

Türkiye’de de ilgiyle takip edilen Tonic Walter, Espressolab’in etkinlikleri kapsamında dinleyicilerle bir araya geldi. Melodik house, deep house ve techno türlerini kendine özgü bir yaklaşımla harmanlayan ikili, bugüne kadar 40 milyonu aşkın dinlenmeye ulaşan parçaları ve 100 binden fazla sosyal medya içeriğinde kullanılan sound’larıyla dikkat çekti. Avrupa’da giderek artan bir ilgiyle karşılanan Tonic Walter, performansıyla elektronik müziğin enerjisini sahneye taşıdı.

Etkinlik kapsamında sahne alan Soul Grinders ve Eymen de geceye farklı tarzlarıyla eşlik etti. Elektronik müziği caz, rock ve pop öğeleriyle harmanlayan Soul Grinders, sahnedeki performansıyla dikkat çekerken, Eymen de setiyle geceye ritim kattı. İzleyiciler performanslara yoğun ilgi gösterirken, gece enerjik bir atmosferde tamamlandı.

Espressolab Roastery sahnesi yeni isimlere açılıyor

Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, bugüne kadar canlı performanslardan kahve atölyelerine uzanan geniş bir deneyim yelpazesine ev sahipliği yaptı. Müzik ve kahveyi bir araya getiren bu yapı, tematik kurgular ve gün boyu süren etkinlik akışlarıyla katmanlı ve dinamik bir atmosfer sundu. Açık hava etkinlikleri ve deneyim odaklı içeriklerle zenginleşen program, Roastery’yi İstanbul’un öne çıkan etkinlik adreslerinden biri hâline getirdi.

Glass Beams, Can Bonomo, Tonic Walter, Soul Grinders ve Eymen gibi farklı isimleri sahnesinde buluşturan Roastery, farklı müzik türlerinin kesiştiği bir noktaya dönüştü. Espressolab Roastery, önümüzdeki dönemde de yeni etkinlikler ve sanatçılarla bu deneyim alanını genişleterek ziyaretçilerine çok yönlü bir deneyim sunmayı sürdürecek.

