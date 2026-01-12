Espressolab’den 1 milyon TL ödüllü yarışma

Türkiye’nin yenilikçi kahve zinciri Espressolab, 1 milyon TL ödüllü yarışmasını duyurdu. 8 Ocak’ta başlayan ve 9 Mart tarihine kadar devam edecek yarışma, Türkiye’de 40 milyonu aşkın TikTok kullanıcısının ve içerik üretmek isteyenlerin, kahveyle başlayan anlarını güzel içeriklere dönüştürerek ödül kazanmasına olanak tanıyor. Yarışma sonunda birincilik ödülü olarak 1 milyon TL verilirken, ikinci ve üçüncü olan içerikler sırasıyla 250 bin TL ve 100 bin TL ödülün sahibi olacak.

Yapılan açıklamaya göre, yarışmada yer almak isteyen adaylardan, Espressolab bardağı ya da bir Espressolab mağazasını içeren videolarla kahveyle gelen enerjiyi yansıtan içerikler üretmeleri bekleniyor. Dans eden, hareket eden ya da günlük bir anını eğlenceli bir hikâyeye dönüştüren adaylar, bu içeriklerini markanın bardağı ya da mağazasıyla birlikte TikTok’ta paylaşarak yarışmada yer alabilecek. Yarışma, kahveyle başlayan anların üreticilikle buluştuğu küçük hikâyelere alan açmayı hedefliyor.

Kahvenin enerjisini yansıtan kazanıyor

Açıklamaya göre, kahve enerjisini içeriğe dönüştürerek ödüllerin sahibi olmak isteyen adaylar, belirlenen kriterleri yerine getirerek yarışmaya dahil olabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 18 yaş ve üzeri olmaları gerekiyor. Buna göre adayların, videolarında markanın bardağı ya da bir markanın mağazasına yer vermeleri, @espressolabtr TikTok hesabını takip etmeleri, paylaşımlarının açıklama bölümünde #EspressolabVibes etiketini kullanmaları ve videolarını TikTok’ta paylaşmaları şartı aranıyor. Paylaşım yapılan hesabın herkese açık olması gerekirken, bu koşulları sağlayan katılımcılar yarışmada yer alabiliyor. Adaylar, kahveyle başlayan enerjiyi içeriklerine yansıtarak büyük ödülü yakalama fırsatı elde edebiliyor. Markanın sosyal medya üzerinden yürüttüğü yarışma ile kahveyle yaşanan günlük ve doğal anların üreticilikle buluştuğu bir platform oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, enerjisiyle fark oluşturan, anlatımı güçlü ve izleyiciye enerjisini verebilen içerikler değerlendirme sürecinde daha güçlü bir karşılık buluyor.

Başvurular mart ayına kadar devam edecek

Başvuruların 9 Mart’a kadar devam edeceği aktarılırken değerlendirme süreci ile ilgili detaylar da açıklandı. Yarışma kapsamında paylaşılan tüm videolar, alanında deneyimli isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Dans eğitmeni Aydan Uysal, oyuncu ve yönetmen Muharrem Uğurlu, içerik üreticisi Eda Yön ve Espressolab CMO’su Ersin Kefeli’nin yer aldığı jüri, videoları üreticilik, enerji, anlatım akışı ve kahveyle başlayan iyi hissin aktarımı kriterleri doğrultusunda inceleyecek. Beğeni, yorum ve paylaşım gibi etkileşim verileri ise değerlendirme sürecinde ikincil bir kriter olarak dikkate alınacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen ilk 10 finalistin Espressolab Roastery’de gerçekleştirilecek final aşamasında puanlanması planlanıyor. Bu değerlendirme sonucunda yarışmanın kazananları belirlenerek sonuçlar 16 Mart 2026 tarihinde markanın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.