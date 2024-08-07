Esra Yıldız Kahraman'ın olimpiyatlarda yarı final maçı bu akşam oynanacak

07 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:11

Olimpiyatlarda milli güreşçi Ali Cengiz Polonyalı rakibine mağlup oldu

Olimpiyatlarda milli güreşçi Ali Cengiz Polonyalı rakibine mağlup oldu

2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayan bir ülke de Rusya! Men cezası ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ROC yer almıyor.

2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayan bir ülke de Rusya! Men cezası ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ROC yer almıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilogram boks mücadelesinde ülkemizi temsil eden Esra Yıldız Kahraman'ın çeyrek finali geçerek yarı finale yükselmesinin ardından rakibinin kim olduğu da merak edildi.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN'IN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kahraman'ın yarı final eşleşmesi bu akşam oynanacak.

22:30'da başlayacak olan karşılaşmada rakibi Tayvan'dan Yu Ting Lin olurken final için mücadele edecek.

TRT Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma heyecanla bekleniyor.

7 AĞUSTOS OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024

Olimpiyatlarda bu akşam gerçekleşecek olan müsabakalar şöyle:

Saat 08.30: Atletizm – Ayşe Tekdal – Mazlum Demir – Maraton yürüyüş karışık takım

Saat 11.05: Atletizm – Alperen Acet – Erkekler yüksek atlama eleme

Saat 12.30: Güreş – Ali Cengiz – Grekoromen stil 87 kilo

Saat 12.30: Güreş – Zeynep Yetgil – Kadınlar 53 kilo

Saat 12.50: Atletizm – Eda Tuğsuz – Kadınlar cirit atma eleme

Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 7-11’inci yarış

Saat 13.25: Taekwondo – Merve Dinçel Kavurat – Kadınlar 49 kilo

Saat 20.15: Atletizm – Necati Er – Erkekler üç adım eleme

Saat 20.35: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel yarı final

Saat 22.30: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Yu Ting Lin (Tayvan) – Kadınlar 57 kilo yarı final