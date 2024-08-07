Esra Yıldız Kahraman'ın olimpiyatlarda yarı final maçı bu akşam oynanacak
2024 yılında Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleler devam ederken Esra Yıldız Kahraman'ın yarı final maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 7 Ağustos olimpiyat maç takvimi ise belli oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilogram boks mücadelesinde ülkemizi temsil eden Esra Yıldız Kahraman'ın çeyrek finali geçerek yarı finale yükselmesinin ardından rakibinin kim olduğu da merak edildi.
ESRA YILDIZ KAHRAMAN'IN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Kahraman'ın yarı final eşleşmesi bu akşam oynanacak.
22:30'da başlayacak olan karşılaşmada rakibi Tayvan'dan Yu Ting Lin olurken final için mücadele edecek.
TRT Spor ekranlarından yayınlanacak olan karşılaşma heyecanla bekleniyor.
7 AĞUSTOS OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024
Olimpiyatlarda bu akşam gerçekleşecek olan müsabakalar şöyle:
Saat 08.30: Atletizm – Ayşe Tekdal – Mazlum Demir – Maraton yürüyüş karışık takım
Saat 11.05: Atletizm – Alperen Acet – Erkekler yüksek atlama eleme
Saat 12.30: Güreş – Ali Cengiz – Grekoromen stil 87 kilo
Saat 12.30: Güreş – Zeynep Yetgil – Kadınlar 53 kilo
Saat 12.50: Atletizm – Eda Tuğsuz – Kadınlar cirit atma eleme
Saat 13.03: Yelken – Derin Atakan – Kadınlar formula kite 7-11’inci yarış
Saat 13.25: Taekwondo – Merve Dinçel Kavurat – Kadınlar 49 kilo
Saat 20.15: Atletizm – Necati Er – Erkekler üç adım eleme
Saat 20.35: Atletizm – Berke Akçam – Erkekler 400 metre engel yarı final
Saat 22.30: Boks – Esra Yıldız Kahraman – Yu Ting Lin (Tayvan) – Kadınlar 57 kilo yarı final