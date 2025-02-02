Estrela - Benfica maçı hangi kanalda olduğu netleşti! Kerem Aktürkoğlu maçta oynayacak mı?

02 Şubat 2025 14:18 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 14:41

Portekiz Süper Ligi'nde bugün Estrela-Benfica karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun Estrela-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Maç açıklanan bilgilere göre saat 23:30'da başlayacak.

Benfica son haftalarda Portekiz Süper Ligi'nde üst üste puan kayıpları yaşamaya başladı. Son oynadığı 5 maçın sadece 2'sinde galibiyet alan Benfica, kalan karşılaşmaların hepsinde sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Bugün oynanan Estrela deplasmanında tekrardan ligde bir toparlanmaya girmek isteyen Benfica, karşılaşmaya 3 puan şifresiyle çıkıyor.

Vatandaşlar tarafından ise Kerem Aktürkoğlu'nun Estrela-Benfica maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU ESTRELA-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun, Estrela-Benfica karşılaşmasında yedek başlaması bekleniyor.

Aynı Benfica gibi son haftalarda performans düşüklüğü yaşayan Kerem Aktürkoğlu formasını Schjelderup'a kaptırdı.

Bu sebepten dolayı da milli futbolcunun ikinci yarıda yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

ESTRELA-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Süper Lig'inin 20. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Estrela-Benfica karşılaşması bugün (2 Şubat 2025 Pazar) saat 23:30'da başlayacak.

ESTRELA-BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz'in Amadora şehrinde bulunan Jose Gomes Stadyumu'nda oynanacak olan Estrela-Benfica maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

ESTRELA-BENFİCA MAÇ KADROSU

Benfica'da maç öncesinde sadece Tiago Gouveia ve Renato Sanches'in sakatlığı bulunuyor. Ev sahibi takım Estrela'da ise sakatlığı olan futbolcu yok.

Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Estrela: Gudzulic; Drame, Ferro, Lima; Varela, Keliano, MoreiRa, Veiga; Ruiz, PinHo, Santana

Benfica: Trubin; Otamendi, Araujo, Silva, Carreras; Aursnes, Florentino; Schjelderup, Kokcu, Di Maria; Pavlidis