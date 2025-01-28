Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta? IEM Katowice 2025'te Complexity ile karşılaşacak

28 Ocak 2025 09:07 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:35

Her yıl Polonya'nın Kataviçe şehrinde düzenlenen Intel Extreme Master (IEM) Katowice 2025 turnuvasında temsilcimiz Eternal Fire, Comlexity Gaming ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Eternal Fire maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor soruları gündeme geldi. Maç 29 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

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Dünyanın en popüler e-spor organizasyonlarından biri olan IEM Katowice 2025 turnuvasının başlamasına sayılı günler kaldı.

E-spor ile ilgili olan vatandaşlar tarafından merakla beklenen turnuvada temsilcimiz Eternal Fire ile birlikte 16 takım Play-In etabına davet edilmişti.

Play-In etabının yarı finallerinde ABD ekibi Comlexity ile karşı karşıya gelecek olan Eternal Fire'ın maçının ne zaman, saat kaçta yapılacağı belli oldu.

ETERNAL FİRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

IEM Katowice 2025 turnuvası kapsamında oynanacak olan Eternal Fire-Comlexity karşılaşması 29 Ocak 2025 tarihinde Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak.

Eternal Fire-Comlexity arasında gerçekleşen 3 maçlık serinin ardından kazanan takım Team Liquid-Heroic maçının galibi ile 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek. Final mücadeleleri ise 31 Ocak 2025 tarihinde oynanacak.

ETERNAL FİRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Eternal Fire'ın maçı da dahil olmak üzere bütün IEM Katowice karşılaşmaları ESLCS Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

İzleyiciler ücretsiz olarak bu platformlardan maçları takip edebilecekler.

IEM Katowice 2025'in maç programı şöyle: