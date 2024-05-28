EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde yapılacak

28 May 2024 23:11 - Güncelleme : 28 May 2024 23:29

Bu yıl Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın coşkusunu yaşayacak.

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ve kıtanın en iyi futbol takımlarını bir araya getirecek.

Şampiyonaya, Almanya’nın 10 farklı şehri ev sahipliği yapacak.

Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf gibi şehirler, maçlara sahne olacak.

A Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi hazırlıkları ise sürüyor.

Türkiye, turnuva öncesinde İtalya ve Polonya ile hazırlık maçları oynayacak.