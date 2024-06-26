EURO 2024’de şimdiye kadar takımlar kendi kalelerine 8 kez gol attı

26 Haziran 2024 00:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 23:38

EURO 2024'te heyecan dolu anlar yaşanırken, takımlar şimdiye kadar kendi kalelerine 8 gol attı.

Bu durum, turnuvanın en dikkat çeken istatistiklerinden biri haline geldi.

KENDİ KALESİNE GOL ATMA ORANI ARTTI

EURO 2024'te takımların kendi kalelerine attığı gol sayısının artması, futbolseverleri şaşkınlığa sürükledi.

Turnuva tarihinde nadir görülen bu durum, maçlarda yaşanan talihsiz anların sayısını artırdı.

Kendi kalesine gol atma oranının bu denli yüksek olması, turnuvanın ilginç istatistiklerinden biri olarak kaydedildi.

TAKIMLARIN PERFORMANSI NASIL ETKİLENDİ?

Kendi kalelerine gol atan takımlar, bu talihsiz olayların ardından performanslarını toparlamak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Bu durum, hem takım morallerini hem de maçların sonuçlarını etkiliyor.

Ancak bazı takımlar, bu tür talihsizliklere rağmen güçlü performans sergilemeyi başarıyor.

EURO 2024'te yaşanan bu ilginç olaylar, turnuvaya olan ilgiyi artırırken, futbolseverler arasında da tartışma konusu oluyor.

İlerleyen maçlarda bu tür olayların sayısının artıp artmayacağı ise merakla bekleniyor.