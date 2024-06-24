Ölüm grubundan kimler çıkacak? İşte EURO 2024'te günün maç programı

24 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:07

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Avrupa Futbol Şampiyonası, 24 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Turnuvada bugün B Grubu maçları oynanacak. EURO 2024'te günün maç programı belli oldu.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

EURO 2024'TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

B GRUBU

20.00 Arnavutluk-İspanya

22.00 Hırvatistan-İtalya

İspanya 6 puanla lider durumda olduğu B Grubu'nda İtalya 3 puanla 2. sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Hırvatistan ve Arnavutluk gruptan çıkabilmek için son maçını kazanmak zorunda.