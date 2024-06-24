Ölüm grubundan kimler çıkacak? İşte EURO 2024'te günün maç programı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 14:06 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:07
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarda oynanan 3. maçlarla sürüyor. Turnuvada bugün B Grubu maçları oynanacak. İspanya'nın gruptan çıkmayı garantilediği B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan'la karşılaşırken Arnavutluk da gruptan çıkabilmek için lider İspanya'yı yenmeye çalışacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası, 24 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. Turnuvada bugün B Grubu maçları oynanacak. EURO 2024'te günün maç programı belli oldu.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.
Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.
Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.
EURO 2024'TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
B GRUBU
20.00 Arnavutluk-İspanya
22.00 Hırvatistan-İtalya
İspanya 6 puanla lider durumda olduğu B Grubu'nda İtalya 3 puanla 2. sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Hırvatistan ve Arnavutluk gruptan çıkabilmek için son maçını kazanmak zorunda.
Kaynak: tgrthaber.com.tr