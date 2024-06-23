UEFA'dan Halil Umut Meler'e EURO 2024'te görev! İngiletere-Slovenya maçında düdük çalacak
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 18:12 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:19
UEFA, EURO 2024'te İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak maçta Halil Umut Meler'in 4. hakem olarak görev alacağını açıkladı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün başlayacak.
D Grubu'nda İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak maç öncesinde görev yapacak hakemler açıklandı.
UEFA'da yer alan bilgilere göre Halil Umut Meler, karşılamanın 4. hakemi olacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek, asistanlıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.
İngiltere ve Slovenya'nın karşı karşıya geleceği maç 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr