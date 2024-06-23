İspanya'da zafer Max Verstappen'in
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:08
Formula 1 İspanya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.
Formula 1'de sezonunun onuncu yarışı İspanya'da gerçekleştirildi.
Barcelona şehrindeki 4.657 km uzunluğunda Barcelona-Catalunya pistindeki yarışa verilen startla birlikte Mercedes pilotu George Russell ilk sıraya yükseldi. Ancak kısa süre sonra şampiyona lideri Max Verstappen yarışın liderliğini eline aldı.
Pit stoplar harici liderliği bırakmayan ve son kısımlarda yumuşak lastiklere geçen Verstappen, sezonun yedinci galibiyetini almayı başardı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan ve son anlara kadar Verstappen ile mücadele eden, farkı 2 saniye aralığına kadar azaltan Lando Norris ikinci oldu. Mercedes'in tecrübeli pilotu Lewis Hamilton ise podyumun son basamağını kazandı.
F1'de sezonun bir sonraki yarışı Avusturya'da koşulacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr
Allah aşkına derdiniz ne cumhurbaşkanı ile devlet herşeyi yapıyor daha ne yapsın yazıklar olsun böyle insanlara