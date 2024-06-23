Fenerbahçe'nin rakibi Lugano'nun teknik direktörü Torti: 'Mourinho ile karşılaşmak benim için çok özel olacak'

23 Haziran 2024 17:55 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:00

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda karşılaşacağı rakibi Lugano'nun teknik direktörü Torti, Jose Mourinho'ya hayranlığını açıkladı.

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe'nin Portekizli menajeri kendisi için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Torti, “Maçın yanında Mourinho ile karşılaşmak benim için çok özel olacak. Mourinho, benim yolculuğumda bana ilham kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"ONUN KARİZMASI VE ONU TAKLİT ETME ARZUM SAYESİNDEDİR"

Torti, “Eğer bir antrenörsem bu aynı zamanda onun karizması ve kariyerimin ilk yıllarında onu taklit etme arzum sayesindedir. Chelsea, Porto ve Inter ile şampiyonları yönetirken elde ettiği başarı inanılmaz. Onu her iki maçta da on metre öteden görmek büyüleyici olacak.” diye konuştu.

Sarı lacivertliler, Lugano ile İsviçre'de 23 veya 24 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki rövanş ise 30 veya 31 Temmuz’da oynanacak.