Türkiye Gürcistan ile aynı puanda olursa ikili averaja bakılacak

23 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 17:27

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

Türkiye Çekya'yı yenerse veya berabere kalırsa kesin olarak gruptan çıkacak

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

Almanya'da düzenlenen ve 14 Haziran tarihinde başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamaları sona eriyor.

F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmişti.

İkinci karşılaşmada ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

Son maçında Çekya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlıların grup aşamasında Gürcistan'la aynı puanda olması durumunda neye bakılacağı merak ediliyor.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN İLE AYNI PUAN OLURSA NE OLACAK?

Gürcistan 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da F Grubu'nun lideri Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Eğer Gürcistan, Portekiz'i yenerse 3 puanın sahibi olacak ve toplamda 4 puana yükselecek.

Türkiye ise Çekya karşılaşmasında berabere kalırsa 1 puan alarak Gürcistan ile eşit puanda olacak.

Bu durumda EURO 2024'de ikili averaja bakılıyor.

Türkiye ve Gürcistan'ın aynı puanda olması durumunda ikili averaja göre A Milli Takımımız grup ikincisi olarak bir üst tura katılacak.

Ay-yıldızlılar son 16 turunda bu ihtimale göre D Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.

D Grubu'nda Hollanda, Fransa, Avusturya ve Polonya bulunuyor.