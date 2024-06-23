Türkiye Gürcistan ile aynı puanda olursa ikili averaja bakılacak
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'de F Grubu'nda ikinci maçında Portekiz'e mağlup oldu. Gruptan çıkma umutlarını üçüncü maça bırakan temsilcimizin Gürcistan ile aynı puan olması durumunda ne olacağı merak konusu oldu. İşte, Euro 2024 averaj sistemi...
Almanya'da düzenlenen ve 14 Haziran tarihinde başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) grup aşamaları sona eriyor.
F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmişti.
İkinci karşılaşmada ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Son maçında Çekya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlıların grup aşamasında Gürcistan'la aynı puanda olması durumunda neye bakılacağı merak ediliyor.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN İLE AYNI PUAN OLURSA NE OLACAK?
Gürcistan 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'da F Grubu'nun lideri Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Eğer Gürcistan, Portekiz'i yenerse 3 puanın sahibi olacak ve toplamda 4 puana yükselecek.
Türkiye ise Çekya karşılaşmasında berabere kalırsa 1 puan alarak Gürcistan ile eşit puanda olacak.
Bu durumda EURO 2024'de ikili averaja bakılıyor.
Türkiye ve Gürcistan'ın aynı puanda olması durumunda ikili averaja göre A Milli Takımımız grup ikincisi olarak bir üst tura katılacak.
Ay-yıldızlılar son 16 turunda bu ihtimale göre D Grubu'nun birincisi ile karşılaşacak.
D Grubu'nda Hollanda, Fransa, Avusturya ve Polonya bulunuyor.