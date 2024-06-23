A Milli Takım, EURO 2024'te gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller...

23 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 14:02

EURO 2024 F Grubu'nun 2. maçında Portekiz ile karşılaşan Türkiye, kötü bir oyun ve kötü bir skorla maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı bu mağlubiyetin ardından grupta 3 puanda kaldı. Gürcistan ile Çekya'nın da 1'er puanı bulurken Portekiz 6 puanla liderliği garantileyerek gruptan çıktı.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Çekya ile oynayacağı müsabaka öncesi gruptan nasıl çıkacağımız konusu merak konusu oldu.

Son maçlar öncesi oluşan puan durumu:

1-) Portekiz: 6 puan / +4 averaj

2-) Türkiye: 3 puan / -1 averaj

3-) Çekya: 1 puan / -1 averaj

4-) Gürcistan: 1 puan / -2 averaj

İşte A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesi gruptaki tüm ihtimaller:

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer maçında Portekiz ile Gürcistan kozlarını paylaşacak.

KAZANIRSAK 2. OLARAK GRUPTAN ÇIKIYORUZ

A Milli Futbol Takımı, Çekya karşısında galip gelmesi halinde puanını 6'ya yükseltecek. Portekiz'in Gürcistan'a mağlup olması durumunda eşitlik olacak. Bu sonuçta ikili averajda lider olan Portekiz zirvede yer alacak, milliler ise grup ikincisi olacak.

BERABERLİK DE YETECEK

A Milli Futbol Takımı, Çekya maçından 1 puanla ayrılması halinde puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın Portekiz'i mağlup etmesi durumunda A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan eşit puanlarda olacak. Ancak ikili averajda üstün olduğumuz için A Milli Futbol Takımı, gruptan yine ikinci olarak çıkacak.

YENİLİRSEK VE GÜRCİSTAN KAZANIRSA VEDA EDECEĞİZ

A Milli Takım'ın Çekya'ya mağlup olması durumunda dengeler bozulacak. Çekya, Türkiye'ye yenerse puanını 4'e yükseltecek. Gürcistan'ın da kazanması halinde Gürcistan ile Çekya'nın genel averajlarına bakılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçları kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu sonuncu bitirecek ve organizasyona veda edecek.

ÜÇÜNÇÜLÜK İHTİMALLERİ

Millilerin Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın da Portekiz'i yenememesi halinde Türkiye, F Grubu'nu 3 puanla 3. sırada tamamlayacak. Grubun 3. sırada tamamlanmasıyla en iyi üçüncülük hesapları başlayacak.

A Milli Futbol Takımımız, diğer grup üçüncülerinin aldığı puan ve yakaladığı averaj durumuna göre UERO 2024'te yoluna devam edecek ya da turnuvaya veda edecek.

6 grup üçüncüsünün en iyi 4'ü son 16 turuna yükselecek.