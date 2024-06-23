Arçelik'in Milli Takım reklamında dikkat çeken detay: Galatasaraylılar tepki gösterdi!

23 Haziran 2024 10:23 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:55

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Koç Holding'in beyaz eşya markası Arçelik sponsoru olduğu A Milli Takımı'ndan futbolcuların da yer aldığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) konseptli bir reklam filmi çekti.

Reklam filminde bazı milli oyunculara yer veren Arçelik'in oyuncu seçimi dikkat çekti. Reklamda eski Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Beşiktaşlı Cenk Tosun yer aldı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR REKLAMDA YER ALMADI

Reklamda oynayan oyuncular arasında Galatasaraylı futbolcuların bulunmadığı gözlerden kaçmadı.

Sosyal medyada reklam filmine yapılan yorumlarda sarı-kırmızılı herhangi bir futbolcunun yer almaması nedeniyle sert eleştiriler yapıldı.

"ALİ KOÇ NEDENİYLE Mİ BÖYLE BİR KARAR ALINDI?"

Arçelik'in reklam filminin yayınlanmasının ardından "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un son zamanlarda Galatasaraylı yöneticilerle yaşadığı polemikler nedeniyle böyle bir karar mı alındı?" sorusu akıllara geldi.

Sosyal medyada da sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Koç'un A Milli Takım'ın EURO 2024 yolculuğuna özel çekilen reklam filimde sarı-kırmızılı futbolculara bilerek yer vermediğini iddia etti.

Gelen tepkilerin ardından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.