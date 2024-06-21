Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesini uzattı

21 Haziran 2024 13:45 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:12

Geçen sezon Galatasaray deplasmanında kritik derbide maç öncesi ve sırasındaki hareketleriyle tepki çeken ve kendi camiasında da tepkilerin hedefi olan Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho, 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istedi.

Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı biten oyuncusuyla yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MERT HAKAN 2 YIL DAHA ÇUBUKLU FORMAYI GİYECEK

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz."

122 MAÇTA 10 GOL

2020-2021 sezonu başında Sivasspor'dan transfer edilen Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 122 maçta 10 gol kaydetti.