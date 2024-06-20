Fenerbahçe'den Emirhan Topçu harekatı: İki oyuncu artı para teklif edildi

20 Haziran 2024 14:59 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:11

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için gaza basıldı.

Sarı-lacivertliler, transferleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Lugano maçına yetiştirmek istiyor.

Kanarya, Lugano ile ilk karşılaşmasını 23 ya da 24 Temmuz'da deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 30 ya da 31 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE'DEN EMİRHAN TOPÇU HAREKATI

Transfer operasyonunu Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek yürüten sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç stoperi Emirhan Topçu'ya kanca attı.

SERDAR AZİZ VE TİAGO ÇUKUR ÖNERİLDİ

Çaykur Rizespor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki savunmacı için Serdar Aziz'in yanı sıra Tiago Çukur ve bir miktar da para önerildi.

Karadeniz ekibi bu teklife sıcak baksa da son kararı teknik direktör İlhan Palut'a bıraktı.

32 MAÇTA 1 GOL ATTI

Karadeniz ekibinde geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan ve 1 gol sevinci yaşayan Emirhan Topçu'nun adı İspanyol ekibi Las Palmas ile anılıyordu.