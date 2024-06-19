Son dakika! Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

19 Haziran 2024 13:07 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:26

Geçtiğimiz sezonu lig ikincisi olarak tamamlayan Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe’de gözler kura çekiminden gelecek rakibe çevrildi. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda ilk maçlarını 23-24 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Ön eleme karşılaşmaları rövanş usulü oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rakibi bugün belli oldu. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalabilmesi için üç eleme geçmesi gerekecek.



Kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde saat 13.00’te başladı. Sarı-lacivertliler kura çekimine seri başı olarak katıldı. Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden yayınlanıyor.

Fenerbahçe, kura çekimine seri başı olarak katıldığı için iki muhtemel rakibi bulunuyordu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.