Son dakika! Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı!

21 Haziran 2024 13:42 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:00

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yaptı.

Sarı-lacivertiler, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Başarılı sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada bonservis bedeline dair bir ibare yer almadı.

"4 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK AYRILIĞI DUYURDU

Fatih Karagümrük Kulübü de Levent Mercan'ın transferini resmen duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Münir Levent Mercan’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

36 MAÇTA 1 GOL-5 ASİST

Levent Mercan, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol attı ve 5 de asist yaptı. 23 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında gösteriliyor.